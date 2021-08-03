Muğla’da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor Azeri ekipler de canla başla mücadele veriyor

Muğla’da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, bugün daha da artan sıcakla birlikte pek çok bölgede alevler yeniden yükselmeye başladı. Azerbaycan’dan gelen ekipler de canla başla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Marmaris Orhaniye Bölgesi’nde alevler bir anda yeniden yükselerek çevreye ve yerleşim birimlerine doğru ilerlemeye başladı. Öte yandan, Milas Ören Türküevi civarında da 50 dereceye yaklaşan sıcaklarla birlikte kontrol altındaki bölgelerin yakınından da dumanla alevler yeniden ormanı sardı.

İki gün önce yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Azerbaycan’dan gelen ekipler de canla başla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şu an itibariyle, BodrumMilasKavaklıdere, Marmaris, Seydikemer ilçelerindeki yangınlar aşırı sıcaklarla birlikte yeniden başladı.

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