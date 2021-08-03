Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (2)

Bodrum'da bir yangın daha!

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YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava aracı ile görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerde yangının, geniş dağlık arazideki ormanların çeşitli noktalarında devam ettiği görüldü.Davut CAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN

2021-08-03 16:01:22



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