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Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)

DHA

Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)


HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, YANGININ BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere ve Marmaris ilçelerinin yanı sıra, Milas'ta başlayarak Bodrum'a sıçrayan orman yangınları henüz kontrol alınamadı. Basın mensupları, uçak ve helikopterlere binerek, söndürme çalışmalarını görüntüledi. Havadan çekilen görüntüler, yangınların boyutunu gözler önüne serdi. Yurt dışından gelen pilotlara ise koordinatlar konusunda brifing veriliyor.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-08-03 19:32:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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