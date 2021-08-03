Alevler Milas’ta bulunan termik santrale ilerliyor

Bodrum'da bir yangın daha!

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Milas’ta bulunan termik santrale yaklaşan alevler nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı.



28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken alevler Aşağı Mazı’dan Çökertme Mahallesi'ne dayandı. Alevler, Geren mevkiinde akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Pek çok mahalleye sıçrayan alevler, Milas’ta bulunan termik santralle de yaklaştı. ÇökertmeÖren yoluna düşen alevler nedeniyle yolun ulaşıma kapatıldığı bilgisi gelirken, yangının termik santrale daha fazla yaklaşmaması ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

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