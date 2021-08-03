Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (2) 

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, bugün saat 15.38'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 20.40'ta da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-08-03 22:09:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.