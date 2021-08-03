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Bakan Soylu ve Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü” “Marmaris’te 45 buçuk dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Provokasyon yok dersem yalan söylemiş olurum. Ormancının yanına gidip ‘Siz işinizi yapmıyorsunuz, hakkımızı helal etmiyoruz” diyenler beni son derece rencide ediyor”

İHA

Bakan Soylu ve Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü” “Marmaris’te 45 buçuk dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Provokasyon yok dersem yalan söylemiş olurum. Ormancının yanına gidip ‘Siz işinizi yapmıyorsunuz, hakkımızı helal etmiyoruz” diyenler beni son derece rencide ediyor”

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. 38 ilde çıkan 163 yangının 152'sinin söndürüldüğünü ifade eden Bakan Pakemirli Marmaris’te 45 buçuk dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını söyledi.
Orman yangınlarını yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde Marmaris üzerinde yangın alanlarında helikopterle incelemede bulunuldu. İncelemenin ardından Marmaris Öğretmenevi’ndeki basın toplantısına geçildi. Toplantıya Bakan Soylu ve Pakdemirli’nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Binpınar, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve ilgili kurumların birim amirleri katıldı.

“38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü”
28 Temmuz 3 Ağustos tarihli orman yangınları bilgilerini paylaşan Bakan Pakdemirli, “38 ilde 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü. Antalya’da devam eden yangınlarla ilgili bilgi vermek gerekirse, Antalya 19 yangın çıktı. Şu anda 2 yangın devam ediyor. 17’si söndürüldü. Manavgat ve Gündoğmuş yangınları devam ediyor. Özellikle Manavgat’ın batı tarafında bu akşam geç saatler itibariyle iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler. Oradan ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer kontrol altına alınabilirse geriye Gündoğmuş yangını kalacak” dedi.

“Milas’taki yangın ciddiyetini koruyor”
Muğla’da beş yangın devam ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, “Marmaris’te belli bir noktada parlama var. Onu da bu akşam ve yarın gündüz saatlerinde halledilebilirse Marmaris yangını sona doğru gelebilecek gibi gözüküyor. Köyceğiz’de yangın devam ediyor. Kavaklıdere’de sabah saatlerinde hem ben hem de İçişleri Bakanımız ziyaret ettik. Yangın tamamen söndürülmüştü. Ama öğleden sonra birden daha fazla patlamayla yangın tekrar devam etmeye başladı. Milas’taki yangın devam ediyor. Bu hala ciddiyetini koruyor. Yakın takip ediyoruz ve Yılanlı yangını var” diye konuştu.

“Kontrol altına alma konusunda çabamız, gayretimiz sürüyor””
Balıkesir’deki yangınlar hakkında konuşan Bakan Pakdemirli, “Savaştepe’de çıkan 6 yangının 5’i kontrol altında. 1’i devam ediyor. Manisa Salihli’de devam eden bir yangın var. Denizli güneyinde bir yangın devam ediyor ama dün çıkan yangın kontrol altına aldığını söylemiştik. Isparta Sütçüler’de öğle saatlerine doğru çok iyiye giden yangın şu aralar bir miktar daha alevlenmiş durumda. Arkadaşlarımız takip ediyor. Bunları kontrol altına alma konusunda çabamız, gayretimiz sürüyor” dedi.

“Marmaris’te 45 buçuk dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı”
Marmaris’teki hava sıcaklığından söz eden Pakdemirli, “Hava sıcaklığı, bugün Marmaris’te 45 buçuk dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988’de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar yine kuzey yönlerden 65 km saate kadar ulaştı. Nem yüzde 5’e kadar düştü. Yarın itibariyle en yüksek sıcaklık 43 derece, rüzgar kuzeyli yönlerden 4050 kilometre saat, nem yüzde 10 civarında” diye konuştu.

“16 su atan uçak, 9 İHA, 45 helikopter”
Yangınla mücadelede kullanılan araçları sıralayan Bakan Pakdemirli, “16 su atan uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6’sı yönetim helikopteri olmak üzere 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz ve tanker, 150 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor” dedi.

“Üreticilerin mağduriyeti gideriliyor olacak”
Yangınlardan etkilenen vatandaşlarla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye’de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanlarıyla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik. 5 ilimizde, 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerin mağduriyeti gideriliyor olacak” diye konuştu.

“Sanatçılarımız arıyor”
Vatandaşlardan telefon geldiğini söyleyen Pakdemirli, “Sanatçılarımız arıyor. ‘Müdahale edilmedi’ gibi söylemler oluyor. Müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde canla başla hem havadan hem de karadan bir müdahale yapılıyor” dedi.

“Toplamda 72 hava aracımız var”
Hava araçlarıyla ilgili ülke istatistiklerini paylaşan Bakan Pakdemirli, “Hava araçları yeterlidir, yetersizdir. Kamuoyunda çok paylaşılıyor. Portekiz’in 43 hava aracı var. Yunanistan’ın 18 hava aracı var. Fransa’nın 40 hava aracı var. Bunlar 2018 verileridir. Bizim sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız 5355’i buluyor. Çeşitli ülkelerden bazı taleplerimiz oldu. Toplamda 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 6 amfibik uçak oldu.9 tane tanker uçağımız. Helikopterimiz 45’ken 12 daha eklendi. 57’e vardı. Toplamda 72 hava aracımız var” dedi.

“Herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orman teşkilatımızdan Karayollarımıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. İlk 4 buçuk günü Antalya’da geçirmiştik. İki günü aşkın bir zaman diliminde buradayız. Muğlalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Köyceğiz’den tüm kurumlarımız el birliği içinde büyük bir mücadele ortaya koyuyor" dedi.

“Provokasyon var”
Hiç kimsenin siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadığını ifade eden Soylu, “Kırmızıbeyaz Türkiye formasıyla, ayyıldızla mücadelesini devam ettiriyor. Çok güzel manzaralar var. Provokasyon var mı? Var. Provokasyon yok dersem yalan söylemiş olurum. Ormancının yanına gidip ‘Siz işinizi yapmıyorsunuz, hakkımızı helal etmiyoruz’ diyenler beni son derece rencide ediyor” dedi.

“TOMA baştan beri su sıkıyor”
TOMA'ların yangınla mücadele etmediği iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Polisin TOMA’sı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor. Şimdi su sıkacak deniyor. Baştan beri sıkıyor. Biz söyledik de oldu diyorlar. Siz söylediniz de oldu desem siz kendinizi tatmin edecekseniz buyurun edin. Başından beri işin bir programı var. Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi. Bu Antalya’da birinci gün gördüğümüz andan itibaren oldu” şeklinde konuştu.

“128 tanesi ağır hasarlı ve yıkık bina var"
İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının devamında, “Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bunların da 128 tanesi ağır hasarlı ve yıkık. Dün 8 mahalle tahliye edilmişti. 5 de kısmi bir tahliye söz konusuydu. Şimdi ise biraz daha arttı. Yaklaşık 28 bina mahallede toplam 3219 hane 16 bin 603 kişiyi Muğla’da tahliye ettik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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