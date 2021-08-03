Marmaris’te 6. günde yangınla mücadele devam ediyor

Bodrum'da bir yangın daha!

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– Muğla’nın Marmaris ilçesinde 6 gündür süren orman yangınıyla ekiplerin cansiperane mücadelesi devam ediyor. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Marmaris’te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangınları bugün de devam etti. Orman yangınlarının 6’ncı gününde yangınla mücadele karadan ve havadan sürdürüldü. Devletin ilgili tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Hisarönü, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde etkili olan yangınlar, önceden tahliye edilen yerleşim yerlerine sıçramadan engellendi.

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