Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesindeki yangın Kazıklı'ya doğru ilerliyor

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Muğla'nın Milas ilçesi KıyıkışlacıkGürçamlar bölgesinde gece vakti çıkan orman yangını hızla ilerliyor. Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin Kazıklı Koyu'na doğru ilerlediği belirtildi.



Muğla'da 6 günden bu yana orman yangınları devam ederken, yeni yangınlar da çıkmaya devam ediyor. MilasBodrum arasında Fesleğen Yaylası ile Çökertme, Bozalan ve Türkevleri'nde devam eden yangının ardından gece Kıyıkışlacık'ta meydana gelen orman yangını da hızla büyüyor. Yangında yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlatırken alevlerin Kıyıkışlacık'tan Kazıklıkoy'a doğru ilerlediği belirtildi.

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