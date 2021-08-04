Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Datça, güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü ilçenin 48.17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 09.00´da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yakaköy'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-08-04 09:41:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.