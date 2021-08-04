Bodrumspor Topuk Yaylası'nda kampa girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'üncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi. Yeşil-beyazlılar bugün itibarıyla Düzce Topuk Yaylası Resort&Sport Otel'de toplanarak 3'üncü etap kamp hazırlıklarına başladı. 4-15 Ağustos arası Düzce'de kampta olacak olan Ege ekibi 2 günlük iznin ardından 18 Ağustos'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM

2021-08-04 12:02:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.