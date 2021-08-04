Zeytinliklerinin kül olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı “Cennetimiz, cehennem oldu” Çökertme'de yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nde çıkan orman yangınının küle çevirdiği zeytinliklerini gören köylüler gözyaşlarını tutamadı.

28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Ormanlarla iç içe olan zeytinlikler de yangından nasibini aldı.

Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının bazıları tamamen yanarken bazıları da yangının ısısından etkilendi. Çökertme Mahallesindeki zeytinlik arazilerinin durumunu merak eden bir çift ise gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Mustafa Akkaş, “Cennetimiz, cehennem oldu” derken, zeytinliklerin babası ve dedesinden kaldığını söyleyen Ayhan Akkaş ise ağlamaktan güçlükle konuşabildi. Çocukluğunun geçtiği zeytinlikleri yanmış halde gördüğüne çok üzüldüğünü ifade eden Ayhan Akkaş, “Geçim kaynağımız zeytincilikti. Kaç gündür yemek bile yemiyorum” dedi.

Akkaş çifti, bir yandan da yangınla mücadele eden ekiplere buzlu su götürdüklerini söyleyerek, alevlere kahramanca müdahale eden ekiplere teşekkür etti.



Havadan görüntülendi

Aşağı Mazı’dan Çökertme Mahallesine kadar olan ormanlık ve zeytinlik alan küle dönerken, yangından etkilenen bazı alanlar da drone ile havadan görüntülendi. Ünlü Çökertme Koyu’nun duman altında kaldığı görülürken, adeta kömüre dönen ağaçların görüntüsü ise yürekleri yaktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.