Marmaris'teki yangın 7'nci günde: Alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (3)

TOMA'LAR YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
Marmaris'te devam eden yangında, bugün saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi´nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkisinde alevler, yerleşim yerlerine yaklaştı. Mahalleli 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen 7 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA sık ağaçlarla kaplı alanda alevlere müdahale etti. TOMA'ların uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. 2 saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için Amos mevkisinde bekletilmeye başlandı.
O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri "Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü" dedi.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-08-04 15:12:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.