Marmaris'teki yangın 7'nci günde: Alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (3)

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TOMA'LAR YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ

Marmaris'te devam eden yangında, bugün saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi´nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkisinde alevler, yerleşim yerlerine yaklaştı. Mahalleli 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen 7 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA sık ağaçlarla kaplı alanda alevlere müdahale etti. TOMA'ların uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. 2 saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için Amos mevkisinde bekletilmeye başlandı.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri "Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-08-04 15:12:09



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