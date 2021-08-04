Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (3)

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SANTRAL BÖLGESİNDE GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Muğla´nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü. Hande NAYMAN/ MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN

2021-08-04 15:58:19



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