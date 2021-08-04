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Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattılar Bodrum Mazı’daki hasar gün yüzüne çıkıyor

İHA

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattılar Bodrum Mazı’daki hasar gün yüzüne çıkıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerini etkisini altına alan alevler söndürüldükten sonra bölgedeki zarar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Bodrum’un cennet köşelerinden Mazı Mahallesi’nde çıkan yangında alevlerin ev ve işyerlerine yaklaşması üzerine mahalle sakinleri ve pansiyonlarda kalan turistler, deniz yoluyla tahliye edilmişti. Adeta can pazarının yaşandığı yangında ev ve işyerleri hasar gördü, çok sayıda otomobil yandı.
Mahalledeki meyve bahçeleri de zarar görürken, mahalle sakinleri ve vatandaşlar yangın esnasında otomobillerini sahile çekerek yanmaktan kurtardı. Sahil kenarındaki işletmelerdeki tüplerin de patlamaması için önlem olarak denize konulduğu görüldü.
Yangın esnasında büyük bir mücadele veren Mazı’da evi, işyeri zarar gören mahalle sakinleri, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.
Yangında pansiyonu zarar gören Ayşen Karagöl, cennet gibi yerde evlerini, işyerlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Bizi buradan sabaha karşı saat 04.00’da teknelerle götürdüler. Bodrum Belediyesi’nden Allah razı olsun, tekne kaldırdılar. İnsanlar çok mağdur durumdaydı. Çocuklarımız ayrı, yaşlılarımız ayrı, hastalarımız ayrı. Bizi buradan götürdüler, biz yerlerimizi terk etmek zorunda kaldık” dedi.
Mahalle sakinlerinden Fatma Akkaş da gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada, “Ben 70 yaşındayım, 70 yaşında yangının önünde durdum. Kimse yoktu. Bana ‘çekil’ dediler çekilirdim. Nasıl bırakıp gideyim. Evim, canım, her şey tehlikedeydi. İşyerimiz tehlikedeydi” şeklinde konuştu.

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