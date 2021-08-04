Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi yolunda yeniden alevlenen bölgede itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Milas’ın Beyciler mahallesinde başlayıp Bodrum’a ulaşan evler Mazı Mahallesi’nde evlere ve araçlara zarar vermişti. Bölge tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına almıştı. Mazı Mahallesi yolunda alevler tekrar parlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engellemeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.