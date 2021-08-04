Meteorolojiden Muğla uyarısı

Dünyayı en çok ne endişelendiriyor?

Orman yangınları ile mücadele eden Muğla’ya Meteorolojiden Cuma gününe kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı geldi.

Meteorolojiden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde devam eden yüksek sıcaklık, 6 Ağustos 2021 Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürerek, sahil kesimlerinde 4044 derece, iç kesimlerde 3035derece ve yüzde 1020 arasında düşük nem tahmin ediliyor.

Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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