Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (4)

'HER ŞEYİM KÜL OLDU'

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangında, dün akşam saatlerinde alevler Türkevleri Mahallesi´nde dubleks yazlık evlerin bulunduğu 14 haneli Asuhan Sitesi'ni sardı. Sitede yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken söndürme çalışmaları gece boyu devam etti. Mahalleliler, endişeli bekleyiş içinde alevleri seyretmek zorunda kaldı. Gündüz saatlerinde kısmi olarak kontrol altına alınan yangında 2 ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yanan evinden son anda kaçan Sabahat Karabacak gözyaşları içinde o anları anlattı. Karabacak, "Evim göz göre göre yandı. Çaresiz izledim. Ciğerim yandı. Oysaki ne mücadele verip, bu evi almıştım. Dün akşam sadece canımı alıp çıktım. Her şeyim kül oldu. Üstümdeki kıyafetlerle kalakaldım. Ben yanacağını hiç tahmin etmedim, sıçramaz sandım. Dişimle tırnağımla bu evi aldım. Buranın havası da güzel, insanları da güzel. Umutlarım, hayallerim hepsi içeride kaldı" dedi.

'İYİ Kİ BİZİ TAHLİYE ETTİLER'

Sitede yaşayan vatandaşlardan Müfide Arslan, "Evimizden çıkmak istemedik ama bizi tahliye ettiler. İyi ki de çıkardılar. Ben dumandan çok etkilendim. Yine de canımız sağ olsun. Emekler yandı ama yapacak bir şey yok. Daha önce 24 yaşında bir çocuğumu kaybettiğim için yeter ki 'sağlık olsun' dedim" diye konuştu.

Şentürk Polat ise, "Dün, öğleden önce buraya geldiğimizde pek bir şey yoktu. Saat 22.00 sıralarında buradaki evler yandı. Her şeyiyle çok güzel bir sitedeyiz ama felaketi yaşadık. Arazi de çok engebeli olduğu için ekipler zor müdahale etti" diye konuştu.

