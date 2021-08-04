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Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü Santralde yangın alarmı verildi

İHA

Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü Santralde yangın alarmı verildi

Muğla'da bir haftadır devam eden orman yangınları Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'ne dayandı. Olağanüstü tedbirlerin alındığı Termik Santral'in bahçesine akşam saatlerinde ormanlık alandan yanmış vaziyette fırlayan çam kozalağı düştü. Çam kozalağından başlayan yangını ise bu sırada santralde bulunan mutfak personeli müdahale edip söndürdü. Bu arada santrale yangın sıçraması muhtemel bölgelere hendek kazıldığı öğrenildi.

Yangın dolayısıyla devletin tüm ekiplerinin seferber edildiği, resmi ve özel kuruların yanı sıra gönüllü kişilerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği Muğla'da yangının en şiddetli seyrettiği yerlerden birisi de Milas ve Kemerköy Termik Santrali bölgesi oldu. Bölgede incelemelerde bulunmak üzere santrale gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez içeride toplantı yaptığı sırada yanan ormanlık alandan Termik Santral'in bahçesine yanmış vaziyette kozalak fırladı. Kozalak santral bahçesindeki otları tutuşturdu. Bu sırada santralde yangın alarmı çaldı. Önlükleri ile mutfaktan dışarı fırlayan mutfak personeli çeşme hortumları yangın söndürme tüpleri ile alevlere anında büyük bir ustalıkla müdahale ederek söndürdü.
Bölgede tedirgin bekleyiş devam ederken Santral'in yangın söndürme eğitimi almış ekiplerinin de teyakkuzda beklediği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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