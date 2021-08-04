Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (5)

YANGIN TERMİK SANTRALE SIÇRADI
Muğla´nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, yoğun güvenlik önlemi alınmasına rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Bölgede bulanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor.
HİDROJEN TANKLARI TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Bu arada yangının sıçraması ihtimaline karşı termik santralin çevresinde hendeklerin kazıldığı ve hidrojen tanklarının tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirdi. Hande NAYMAN/MUĞLA, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN
2021-08-04 21:43:23
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