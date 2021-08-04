Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)

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8 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangının Kemerköy Termik Santraline sıçramasının ardından, Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı. Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bin 500 kişilik çıkarma gemisi vatandaşların tahliyesi için Ören Marina'ya yanaştığı öğrenildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN

2021-08-04 23:30:03



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