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Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi Muğla Valiliğinden tahliye açıklaması

İHA

Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi Muğla Valiliğinden tahliye açıklaması

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı.

Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı. Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Ören Karakol Komutanlığı’ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı.

Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada “Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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