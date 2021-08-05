Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den Menteşe için tahliye uyarısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kavaklıdere’de yangının Muğla’nın Merkez ilçesi Menteşe için tehdit oluşturması durumunda tahliye kararı çıkabileceğini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Kavaklıdere ilçesinde devam eden orman yangınının gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi ile Menteşe ilçesine tehdit oluşturması durumunda tahliye kararı çıkabileceğini açıkladı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yaptığı açıklamada, "Kozağaçlı hemşerilerimiz ve belediyemizin ekipleri ile beraber kesimler yapılacak bir bent oluşturulmaya çalışılacak. Kozağaç ve Menteşe’de oturan hemşerilerime söylemek istiyorum; belki de belli bir saatten sonra boşaltma kararı çıkabilir. Buna göre hazırlıklı olmamız lazım. İlle boşaltılacak demiyorum, ama tahliye kararı çıkabilir. Bu konuda muhakkak hazır olmamız gerekiyor ve hiçbir direniş göstermeden bulunduğumuz bölgeleri hemen boşaltmamız lazım. Sizin canlarınız bizim için çok önemli. Şuan sabaha kadar yangının ne şekilde ne yöne evirileceğini kimse kestiremiyor ve bize söylemiyor. Ormandan da bize verilen bir bilgi yok, onu da söylemem lazım. Yapılacak ne varsa hemşerilerimizle beraber yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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