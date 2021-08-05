Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (12)

YANGIN YENİKÖY TERMİK SANTRALİNE 7 KİLOMETRE MESAFEDE
Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştığı öğrenildi.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE
Öte yandan, Milas'ta 8 mahallenin tahliye edilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin teslim aldığı santraldeki yangına karadan sürdürülen çalışmalarının yanı sıra gece görüşlü helikopterle de havadan müdahalenin devam ettiği bildirildi. Hande NAYMAN/MUĞLA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN
2021-08-05 01:28:45
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