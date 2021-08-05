Başkan Gürün: “Boşaltma kararını Kozağaç’ı kastederek söyledim”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sosyal medya üzerinde bilgilendirme amaçlı yaptığı açıklamada, ‘Boşaltma kararı’nı Menteşe’nin Kozağaç Mahallesini kastederek söylediğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, “Sosyal medya üzerinden sizleri bilgilendirmek amacıyla yapmış olduğumuz canlı yayında “İlerleyen saatlerde boşaltma kararı verilebileceği” bilgisini yalnızca Kozağaç Mahallemizi kastederek söyledim. Nitekim bir süre sonra da bu köyümüz için tahliye kararı verildi. Şu an için Menteşe İlçemizi tehdit eden bir durum bulunmamakta olup, tüm kurumlarımız tarafından sizlerin güvenliği için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Hep birlikte, sağlıkla bu zor süreci de atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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