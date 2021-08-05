Milas'ta termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti (2)

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GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması nedeniyle, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Ören Mahallesi'nde bulunan termik santrale giden yol, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye araç geçişine izin verilmediği öğrenildi. Hande NAYMAN/MUĞLA, (DHA)



DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN

2021-08-05 08:24:29



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