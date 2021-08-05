Muğla’da bir yangın daha çıktı

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yeni bir noktada bir orman yangını daha çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere Çavdır Mahallesi ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının başladığı öğrenildi.

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