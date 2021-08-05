Kafasında 6 dikişle Yeşil Vatan'ı terk etmedi Kavaklıdere’de orman yangınına müdahale ederken, başından yaralanan ve kafasına 6 dikiş atılan alev savaşçısı Sadık Emre istirahat yerine tekrar Yeşil Vatan’ı korumaya döndü

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Muğla’nın 5 noktasında devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınması için Türkiye’nin dört bir yanından gelen alev savaşçıları, zaman zaman yaşadıkları iş kazalarına rağmen Yeşil Vatan’ı terk etmiyor.

Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve Menteşe ilçesi istikametinde seyreden orman yangınına gece karadan müdahale eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibinden Sadık Emre, hortum patlaması sonucu kafasında yarıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı.

Hortumun darbesi ile kafasından yaralanan Sadık Emre'ye, sağlık personeli tarafından kafasına 6 dikiş atıldı. İstirahat verilen alev savaşçısı Sadık Emre istirahat yerine tekrar görevine döndü.

Kafasında 6 dikiş ile görev yerine dönen Sadık Emre, “Yeşil Vatan tehlikede iken, arkadaşlarım alevlerle savaşırken elim kolum tutuyorsa ben istirahat edemem. Askerimiz polisimiz bu vatanı nasıl koruyorsa, denizcilerimiz nasıl canları pahasına Mavi Vatan’ı koruyorsa, ben de Yeşil Vatan’ı korumak için alevlerle kanımın son damlasına kadar savaşacağım” dedi.

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