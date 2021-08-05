Marmaris’te itfaiye aracı devrildi

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye aracının Hisarönü Mahallesi Delikyol mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucunda 4 orman personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2’si ayakta tedavi edilirken, diğer 2’si ise müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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