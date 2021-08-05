Termik santral yangından sonra içeriden ilk kez görüntülendi

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’ndeki orman yangınında alevler içinde kalan Kemerköy Termik Santrali’nin içi yangından sonra ilk kez görüntülendi.

Muğla’da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevler dün gece Kemerköy Termik Santrale ulaşmıştı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlerin çevrelendiği Kemerköy Termik Santrali içeriden de ilk kez görüntülendi. Alevlerin santralin çok sınırlı bir kısmına zarar verdiği görüldü. Ana ünitelerde herhangi bir sıkıntının olmadığı, sadece çevresindeki otluk alanın yandığı görüntülere yansıdı. Terminalin etrafında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, büyük boyutlu bir zarar oluşmadığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.