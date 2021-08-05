Kemerköy Termik Santrali ve Ören Sahili’nde yoğun güvenlik tedbiri Askeri gemiler Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti bölgede hazır bekliyor

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Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde bulunan termik santrale orman yangınının sıçramasından sonra boşaltılan santral ve Ören’de yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor. Karada jandarma ekipleri bölgeye girişlere izin vermezken, denizde de Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir gemi ile Kıyı Emniyeti’ne bağlı bir gemi hazır bekliyor.

Dün gece alevlerin termik santrale sıçramasından sonra boşaltılan Ören, adeta hayalet şehre döndü. Sabah saatlerinde havadan görüntülenen Ören’de her zaman tıklım tıklım dolu olan sahilin bomboş, denizde ise güvenlik amacıyla Deniz Kuvvetleri’ne ait 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 ve Kıyı Emniyeti’ne bağlı 1 geminin konuşlu olduğu görüldü.

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