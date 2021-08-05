Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, termik santralle ilgili son durumu açıkladı Bakan Dönmez: "Santralimizin ana ünitelerinde ciddi bir durum söz konusu değil" "Santralin tamamen yandığı iddiaları asılsız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nin yangından çok fazla etkilenmediğini, santralin ana ünitelerinde herhangi bir ciddi bir durumun söz konusu olmadığını, santralin tamamen yandığı iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Dün gece alevler arasında kalan Kemerköy Termik Santrali’ne gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Santralin ana ünitelerinde ciddi bir durum söz konusu değil”

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, “Yangına havadan ve yerden yoğun bir mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetini arttırması üzerine termik santrale sıçramalar oldu. Bunun üzerine geçici bir tahliye kararı alındı. Dün burada İçişleri Bakanımız ve Tarım Orman Bakanımızla süreci koordine ettik. Yapılan ilk incelemelerde santralin ana ünitelerinde olumsuz bir durum olmadığını gördük. Sabah daha kapsamlı bir inceleme yapıldı. Santraldeki ana ünitelerde şalt sahası, tribün gibi ciddi bir sorun olmadığı görüldü. Santralin işletmeye alınması ile ilgili teknik prosedürler değerlendiriliyor. Bölgede soğutma işlemleri yoğun bir şekilde yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil” dedi.



“Santralin tamamen yandığı iddiaları asılsız”

Bazı mecralardan santralin tamamen yandığı iddialarını değerlendiren Bakan Dönmez, “Gerek tesisteki sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vasıtasıyla yapılan ölçümlerde zararlı emisyon tehdidine rastlanmadı. Kömürlerin stoklandığı sahada olumsuzluk söz konusu değil, o bölgede herhangi bir yanma olmadı. Bu arada sahada hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Bu santrali en kısa sürede işletmeye almaya çalışıyoruz. 600 megavat gücünde bir tesis burası. Tesisin tahliye edilmesinin ardından Muğla ve civarında elektrik kısıntısına gitmedik. Cumhurbaşkanımız da süreci takip etti. Biz de bakan arkadaşlarımıza beraber süreci yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

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