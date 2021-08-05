Ayak bileğini kıran Azeri itfaiye erinin sağlık durumu iyiye gidiyor

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından görevlendirilen ilk 100 kişilik kafilede bulunan ve Hisarönü mevkiinde yangınla mücadele ederken düşerek ayak bileğini kıran 23 yaşındaki Elnur Aliyev'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

2 Ağustos günü Hisarönü Mevkiinde meydana gelen orman yangınları ile mücadele ekibi ile birlikte söndürme çalışmasında bulunan Elnur Aliyev ayağı kayarak düştü. Acil yardım ekipleri tarafından Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirilen Aliyev ayak bileği burkulmasından şikayetçi olduğunu belirtti. Yapılan tetkikler sonucu ayak bileğinde kırık olduğu ortaya çıkan Aliyev, gerekli işlemlerin ardından 3 Ağustos'ta ameliyata alınarak kırık bölgeye platin ve çivi takıldı.

Aliyev, "Bizim Devlet Başkanımız çağrıda bulundu; kardeş ülkemiz yanıyor destek lazım dediler. Biz de hemen hazırlanıp buraya geldik. Boynumuzun borcudur Türk Kardeşlerimize yardım gerekir dedik geldik. Meslektaşlarım hala bölgede çalışıyor ben ne yazık ki buradayım. İnşallah iyileşince oraya gideceğim en azından yanlarında durur yardım ederim" diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mutlu Güngör, "Hastamız 2 Ağustos’ta acil servisimize geldi. Yapılan tetkikler sonucu ayak bileğinde kırık tespit ettik gerek hazırlıkları ve testleri yaparak ertesi gün başarılı bir operasyon ile kırık bölgeye çivi ve plaka yardımı ile sabitleme yaptık. Hastamızın genel sağlık durumu iyi taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bacağındaki alçı üç hafta daha kalacak alçı çıkarıldıktan sonra fizik tedavi ile ayağına hafif hafif basmaya başlayabilir. Daha sonra gereken tedaviler ile sağlıkla yürüyecektir" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı ise "Azerbaycanlı askerimiz 2 Ağustos'ta acil servise getirildi ayak bileğindeki kırık tespit edildi. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanımız gereken müdahaleleri yaparak hastamızı ameliyata hazırladı. 3 Ağustos tarihinde ameliyatını yaptı ve servise çıkarıldı. Bizim açımızdan genel durumu iyi, hayati tehlikesi bulunmuyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Azerbaycanlı asker Aliyev, "Taburcu olduktan sonra tekrar birliğime dönmek istiyorum elimden ne gelirse yapmak istiyorum. Bu yangını söndürmeden buradan gitmeyeceğiz bizim kardeşlerimize boyun borcumuzdur. Bizim destek araçlarımız da geliyor. Allah’ın izni ile bu yangını bitireceğiz sizler rahat nefes alacaksınız. Tük devletinden Türk hastanesinden doktorlarımızdan Allah razı olsun beni hiç ayrı tutmadılar çok iyi davrandılar çok iyi tedavi ettiler. Keşke ben de orada olsaydım keşke ben de mücadelede bulunsaydım ayağım kırıldı kaldım burada" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.