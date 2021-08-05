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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla orman yangınlarında son durum

İHA

Muğla orman yangınlarında son durum

Muğla'da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınlarından Marmaris, Milas, Kavaklıdere ve Köyceğiz yangınları devam ederken, Bodrum ve Seydikemer ilçelerindeki yangınların kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.
Marmaris’te Turunç ve Orhaniye bölgesinde, Milas büyük yangını Fesleğen ve Ören’in ormanlık alanında sürerken, Milas Kıyıkışlacık yangını kısmen kontrol altında, Köyceğiz yangını da Akköprü bölgesi istikametinde devam ediyor. Kavaklıdere ilçesindeki yangın Menteşe ilçesi sınırlarına sıçradı ve bu bölgede devam ediyor.
Seydikemer ve Bodrum orman yangınlarının ise kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

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