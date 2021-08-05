Milas yangınında 6'ncı gün (2)



BAKAN DÖNMEZ´DEN 'TERMİK SANTRAL' AÇIKLAMASI: İDDİALAR ASILSIZ

Muğla´nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı Kemerköy Termik Santrali´nde söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hasar tespitine ilişkin incelemede bulundu. Termik santralin ana ünitelerin zarar görmediğini belirten Bakan Dönmez, "Muğla Milas bölgesini etkisi altına alan orman yangınları Ören bölgesinde yerleşik Yeniköy Kemerköy Termik Santrali´nin sınırlarına dayanmıştı. Dün sabah itibarıyla kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra tekrar alevlendi. Havadan ve yerden yoğun mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetinin artması ve yön değiştirmesi nedeniyle patlamalar oldu. Yapılan değerlendirmeden sonra geçici bir tahliye kararı alındı. Dün burada İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile süreci koordine ettik. Geçici tahliyeden birkaç saat sonra ilk öncü acil müdahale ekiplerimizi santral sahasına yönlendirdik. Yapılan ilk incelemelerde santralin ana ünitelerine dönük herhangi bir büyük etkisi olmadığı değerlendirmeleri yapılmıştı. Sabah çok daha detaylı bir inceleme başlatıldı. Santral binaları ve teknik ekiplere yönelik yapılan incelemelerde kazan dairesi, jeneratör, tribün ve şalt tesisinde yani ana ünitelerde ciddi bir sorun olmadığı belirlendi. Santralin tamamen yandığı, patladığı, çevreye ve insana zarar verdiği iddiaları asılsızdır. Şu an santralin işletmeye alınması ile ilgili teknik prosedürler devam ediyor" dedi.

'PATLAMA VE ÇEVREYE ZARAR SÖZ KONUSU DEĞİL'

Asılsız olduğunu belirtiği iddialara değinen Bakan Dönmez, "Çalışmalarla alakalı bazı mecralarda santralin tamamen yandığı, patladığı, çevreye ve insana zarar verdiği iddia edilen birtakım söylemler bulunuyor. Gerek tesiste, yerleşik sensörler vasıtasıyla gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´na ait mobil istasyonlar vasıtasıyla standarda aykırı herhangi bir emisyon tespiti yapılmadı" diye konuştu.

'KÖMÜR STOKLARI ZARAR GÖRMEDİ'

Santraldeki kömür stoklarının da zarar görmediğinin altını çizen Dönmez, "Bu santralin kömürlerinin stoklandığı sahaya yangın ulaşmadı. Kömürlerle alakalı yanma söz konusu değil. Sahada hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Santral bölge için kritik önem arz ediyor. Dün kontrollü bir şekilde tesis işletmesine son verilmişti. Muğla ve civarında herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadan bu süreci tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız anbean süreci ve olayları takip etti. Diğer 2 bakanımız ile birlikte süreci yönetiyoruz" dedi. Hande NAYMAN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN

2021-08-05 16:08:10



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