Babasını toprağa verdi, söndürme çalışmaları için Marmaris'e koştu

Davut CAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)BURSA'da yaşayan ANDA aramakurtarma gönüllüsü Oktay Arslan (38), 4 gün önce yaşamını yitiren babası Üzeyir Arslan'ın (63) cenazesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek, hem söndürme hem de aramakurtarma çalışmalarına katıldı. ANDA Bursa Bölge Şefi Arslan'ın fedakarlığı, hem ekip arkadaşlarını hem de yangın alanındaki çalışmalara katılan gönüllüleri duygulandırdı.

ANDA aramakurtarma Bursa ekip şefi olan Oktay Arslan'ın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Üzeyir Arslan, 31 Temmuz'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı gün babasını Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toprağa veren Arslan, 2 Ağustos'ta yangının felaketinin yaşandığı Muğla Marmaris'e hareket etti. Burada 7 ilden gelen 26 kişilik ANDA arama- kurtarma ekibiyle buluşan ekip şefi Arslan, sahada çalışmalara başladı. Hisarönü ve Orhaniye ilçelerinde hem söndürme çalışmalarında hem de alevlerin arasında kalan yaban hayvanlarının kurtarılmasında görev alan Arslan'ın fedakarlığı, ekip arkadaşları ile yangın alanındaki çalışmalara katılan tüm gönüllüleri duygulandırdı.

'YA ACIMI YAŞAYACAKTIM YA DA BURADAKİLERE YARDIM EDECEKTİM'

Alevlerin evlere yaklaştığı Orhaniye'de, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için alınan önlemlere ve soğutma çalışmalarına katılan Oktay Arslan, "Babam 8 aydır kanser tedavisi görüyordu, 31 Temmuz'da vefat etti. Ertesi gün de bize AFAD aracılığıyla destek ekibine ihtiyaç olduğu söylendi. Bir karar almak zorundaydım. Ya acımı yaşayacaktım ya da gelip buradaki arkadaşlarıma ve buradaki insanlara yardım etmeyi tercih edecektim. Aynı gün yola çıktık, 2 Ağustos'tan bu yana buradayız. Çalışıyoruz. Cenazeden hemen sonra yola çıktım. Taziyeyi, kardeşlerimi bırakarak hemen buraya geldim. ANDA olarak devletimizin, milletimizin yanında yer aldık ve Muğla halkının acılarını paylaştık. Hepimiz burada var gücümüzle çalışıp, bir an önce bu ateşi söndürmeye ve insanları rahata erdirmeye gayret ediyoruz. Biz bu vatanı seviyoruz, ailem de bu konuda hassasiyetimi bildiği için bir şey demedi. 'Git oğlum, baban zaten öldü. Git orada insan kurtar, hayat kurtar' deyip gönderdiler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN

2021-08-05 17:08:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.