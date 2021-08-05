Muğla’daki yangınlarda yaralanan iki kişinin tedavisi sürüyor

Muğla’daki orman yangınlarında yaralanan iki vatandaş Muğla Eğitim Araştırma Hasatanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köyceğiz Ağla Yaylası Gökçeova göletinde başlayan ve devam eden yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Zeytinalanı yerleşkesinde yardım çalışmalarına katılan 21 yaşındaki orman yangını söndürme kahramanı Mustafa Özcan, müdahale esnasında kayalıklardan düşerek sağ ayak bileğini kırdı. Özcan’ın yapılan ameliyatla sağ ayak bileğine platin takıldı. Genel durumu iyi olan Özcan, “Böylesi olağanüstü zor zamanlarda elimizden ne geliyorsa onu yaptık. En kısa zamanda yangınların sönmesini diliyor, tüm yangın bölgesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” dedi.

On üç ay önce şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu’nun eşi 52 yaşındaki Filiz Kuloğlu ise, dün gece GökovaAkyaka yerleşkesinde kardeşinin tarlasından geçen elektrik direğinin tellerinden çıkan yangına müdahale için kovayla su taşırken dengesini kaybetmesi sonucu düşerek sağ el bileği kırıldı. İlk tıbbi müdahalesi yapılan ve ameliyat hazırlıkları devam eden Kuloğlu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “İlimizde devam eden yangınlar; korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde hepimizi çok üzmüştür. İtfaiye, tüm kolluk kuvvetleri ve vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarının olağanüstü bir çabayla devam ettiğini görüyoruz. Tüm paydaşlarımıza minnettarız. Kurumumuzda tedavi altına alınan her iki hastamızın genel durumu iyi olup, biz de kurum olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli sağlık hizmetini sunmak için hazırız” dedi.

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