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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas yangınında 6'ncı gün (3)

DHA

Milas yangınında 6'ncı gün (3)


ALEVLERİN SIÇRADIĞI O SANTRALDEN AÇIKLAMA:
Muğla'nın Milas ilçesinde, alevlerin sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'nden yapılan yazılı açıklamada, santraldeki yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsurun bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, yapımı 1986-1995 yılları arasında tamamlandığı belirtilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin, 1070 MW kurulu gücü ile tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşıladığı ve baz yük santrali olma özelliğiyle ülkemizin önemli milli servetlerinden biri olduğu ifade edildi.
Santrale yönelik yangın tehlikesinin ortaya çıkmasından itibaren yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Aynı şekilde tüm çalışmalarımız devam etmektedir. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte onlarca sayıda itfaiye, yangın söndürme aracı, arazöz ve iş makinesi, yangın uzmanları ve ekipler santral sahasında ve bölgesinde konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır" denildi.
Ekipman tedariği dışında alınan tedbirlere de yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yangının gerek santral sahasına ulaşmasını engellemek ve gerekse diğer yerleşim bölgelerine etkisini yok etmek için tedarik edilen ekipmanlar hizmete sunuldu. Hidrojen tankları planlı olarak boşaltılıp, içleri su ile dolduruldu. Santralin çevresine yaklaşık 20 metre genişliğinde koruma bandı oluşturuldu. Yanıcı nitelikli fuel oil gibi hammaddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edildi. Üretim kademeli olarak durduruldu."
Açıklamada ayrıca, "Sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edilmiş, üretim kademeli olarak durdurulmuştur. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangın, santral yerleşkesinin içine girmiştir. Bu sürecin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edilmiştir. Planlı ve kontrollü tahliye çalışmalarımız başarı ile sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde 624 çalışanı olan Kemerköy santralimizde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır" denildi.
'ÇEVREYE ZARAR VERECEK HERHANGİ BİR UNSUR YOK
Santraldeki yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Bir patlama da meydana gelmemiştir. Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Santralin bölgeye tekrar enerji vermesine yönelik çalışmalar, soğutma çalışmaları ile eşzamanlı olarak devam etmektedir. En kısa sürede tüm ünitelerinin devreye alınması hedeflenmektedir. Çeşitli mecralarda art niyetli olarak speküle edildiği üzere yangına engel olunmadığı iddiaları tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için yukarıda da belirtildiği gibi tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve ilgili prosedürler zamanında devreye sokulmuştur. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadelerine de yer verildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas MİLAS, (Muğla), (DHA)
2021-08-05 18:54:11

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