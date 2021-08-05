Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi Yemyeşil manzara simsiyah oldu

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Muğla’da 8 gün önce Marmaris’te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu. Yangın sonrası oluşan manzara görenlerin yüreklerini dağladı.



Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce başlayan ve ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikmer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlar geride kalan 8 güne rağmen halen devam ediyor. Binlerce dönüm alanın küle döndüğü orman yangınında seyrine doyum olmayan yemyeşil ormanlar simsiyah oldu. Havadan çekilen görüntülerde objektiflere yansıyan manzara yürekleri dağladı.

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