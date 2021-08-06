Bodrum'da bugünden itibaren yardım kabul edilmeyecek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan orman yangını nedeniyle, hem evlerinden tahliye edilen vatandaşların hem de sahada görev yapan ekiplerin ve gönüllülerin ihtiyaçları doğrultusunda kabul edilen malzemeler yeterli seviyeyi aştı. Duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras bugünden itibaren malzeme yardımı kabul edilmeyeceğini açıkladı.



31 Temmuz günü Milas İlçesi Beyciler Mahallesinden başlayan ve Bodrum'un Mumcular Mahallesine ulaştıktan sonra Kisebükü sırtlarına kadar dayanan orman yangınının ilk gününden bu yana Bodrum halkı adeta yardım için seferber oldu.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, toplanan yardım malzemelerinin koordineli bir şekilde dağıtıldığı Mumcular Mahallesi’ndeki yangın koordinasyon merkezini ziyaret etti.



Kaymakam Yılmaz, "İsteyen nakdi yardımda bulunabilir"

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’un eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Yılmaz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yangınların başladığı süreçten itibaren, ihtiyacımız olan lojistik konusunda gerçekten vatandaşlarımız çok duyarlı davrandı. Oluşturulan malzeme toplama merkezlerimizde ihtiyacımızın çok üstünde malzeme var. Bugün itibariyle gıda ve malzeme alımlarını ikinci bir duyuru yapana kadar durdurduk. İhtiyaç fazlası gıdalar israfa yol açıyor. Biz kurumlar, ihtiyaç duyulan malzemelerin duyurusunu yapana kadar merkezlerimize malzeme getirmemelerini rica ediyoruz. Yardımda bulunacak vatandaşlarımız valiliğimiz ya da Bodrum Kaymakamlığımızın hesaplarına nakdi yardımda bulunabilirler. Bizler de bu nakdi yardımları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada kullanabilir ve yardımlar yerine daha uygun ulaşmış olur."

Başkan Aras, "Dayanışma ruhu üst seviyede"

Lojistik yardımı konusunda vatandaşlara seslenen Başkan Aras, "Toplanan yardım malzemelerinin artık ilk günden beri halkımız, bütün ülkemiz çok büyük bir dayanışma ruhuyla bizlere yardımlarını gönderdiler. Gıda, ilaç, malzeme, tekstil, ayakkabı her şey. İnanılmaz malzemeler geldi küçüklü büyüklü. Şu anda daha da tabi ki gelmeye devam ediyor. Bizim artık gıda, ilaç gibi malzemelere ihtiyacımız kalmadı. Şimdi artık o gelenleri tasnif etmekle uğraşıyoruz ki çok ciddi bir zaman alıyor. Bir an önce yaraları sarmamız lazım. O yüzden sizden ricam artık bize gıda, ilaç ve malzeme (ayakkabı,hijyen,tekstil) göndermeyin lütfen. Bunlar fazlasıyla var. Hatta biz burada kalanları yavaş yavaş başka yerlere kaydırmaya başladık. İşte Milas’a onlarda ihtiyacımız yok diyor. Yüzden lütfen artık bu yardımları keselim" dedi.



"Güvenle tatilinizi yapabilirsiniz"

Bölgemizde bir risk kalmadığını açıklayan Başkan Aras, "Özellikle otellerimizde konaklayan, Bodrum’da tatillerini geçiren vatandaşlarıma tatilinizin güvende olduğunu söylemek isterim. Herkes huzur içinde rahatlıkla tatilini yapabilir. Bu konuda şu anda hiçbir tehdit yok. Bugüne kadar böyle bir şey söylememiştim ama bundan sonra artık güvenle Bodrum’da hayat sürdürebilirsiniz, tatilinizi yapabilirsiniz. Bu koyda dün hiçbir tekne yoktu ama bugün birçok mavi yolculuk ve özel tekne konuşlanmış bu akşam. Burada geceliyorlar. O yüzden buranın güvenli olduğunu da tekrar söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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