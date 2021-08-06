Fethiyespor'dan sol bek transferi

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan sol bek Mehmet Berkant Yaylan ile anlaştı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Başakşehir'de başlayan 2002 doğumlu Berkant, Adana Demirspor ve kiralık olarak Kozanspor FK formaları giydi. Mehmet Berkant Yaylan'a hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-08-06 12:04:41



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