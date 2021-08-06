Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.16'da, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 16,70 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de hissedildi. Datça'ya 53 kilometre mesafedeki depremle ilgili olumsuzluk bildirilmedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-08-06 13:11:57



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