Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu

İHA

Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınlarında ek bir donanım ile söndürme çalışmalarına katılan skorsky helikopterler çalışmaları ile göz doldurdu. Milas Ören’de devam eden yangınlarda alevlerle mücadeleyi skorsky helikopterler sürdürüyor.
Bölgede yaklaşık bir haftadan bu yana etkili bir şekilde devam eden orman yangınları Ören yakınlarındaki Bozalan ve Hasanlar mahallesi arasındaki dağlardaki ormanlık alanda devam ediyor. Olumsuz hava koşulları ve arazi şartları yangınla mücadeleyi zorlaştırırken, askeri helikopterler de alevlerle savaşıyor. Sabah havanın aydınlanması ile çalışmalarına başlayan helikopterler, akşam hava kararıncaya kadar alevleri söndürmek için su taşıyor.
Şu anda Milas Bozalan ile Hasanlar Mahallesi arasındaki ormanlık alan da alevlere teslim oldu. Dağın zirvesine kadar ulaşan alevlere skorsky helikopterler havadan müdahale ediyor. Daha önce kurtarma ve çeşitli operasyonlarda kullanılan skorsky helikopterler şimdi de eklenen bir aparat ile yangınlarla mücadelede kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bin 900 kilometreden Muğla’ya yangın desteği Muğla’da devam eden orman yangınlarına Muğla’dan bin 900 kilometre uzaklıktaki Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 24 saat yolculuk sonrası itfaiye ekipleri geldi
YEREL HABERLER Bin 900 kilometreden Muğla’ya yangın desteği Muğla’da ...
TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris’te incelemelerde ...
Köyceğiz Sazak’ta alevler yeniden yükseldi
YEREL HABERLER Köyceğiz Sazak’ta alevler yeniden yükseldi
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Menteşe’de havadan-karadan müdahale devam ediyor Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Göktepe kulesi arasındaki orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
YEREL HABERLER Menteşe’de havadan-karadan müdahale devam ...
Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir noktada müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Marmaris'teki yangında 9'uncu günde; alevlere bir ...
Kızılay Başkanı Kınık: "400 bin insana destek verdik" "7,5 milyon ağaç dikmeyi planlıyoruz"
YEREL HABERLER Kızılay Başkanı Kınık: "400 bin insana destek ...
Ören'i aşan alevler Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
YEREL HABERLER Ören'i aşan alevler Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “2021 yılı için 25 ...
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Kavaklıdere yangınında, verici istasyonu tehlikede
YEREL HABERLER Kavaklıdere yangınında, verici istasyonu tehlikede
Milas'taki yangın 7'nci günde; Gürceğiz Mahallesi´nde onlarca ev kül oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Milas'taki yangın 7'nci günde; Gürceğiz Mahallesi´nde ...
Kavaklıdere yangını Menteşe sınırlarında devam ediyor Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor
YEREL HABERLER Kavaklıdere yangını Menteşe sınırlarında devam ...
Fethiyespor'dan sol bek transferi
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan sol bek transferi
Ünlü oyuncu Mehtap Bayri: “Ormanları yakanları unutmayalım” Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, Muğla’daki orman yangınının kontrol altına alınması için vatandaşlar ile birlikte sahada mücadele verirken, ormanları yakanları asla unutmayacağını ve unutturulmaması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Mehtap Bayri: “Ormanları yakanları ...
Muğla yangınlarında 9’uncu gün Muğla’da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınında Köyceğiz, Milas ve Kavaklıdere yangınları devam ederken, Marmaris, Bodrum ve Seydikemer yangınları kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Muğla yangınlarında 9’uncu gün Muğla’da 29 Temmuz’da ...
Ortaca’da yangın nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER Ortaca’da yangın nöbeti devam ediyor
Bodrum'da bugünden itibaren yardım kabul edilmeyecek
YEREL HABERLER Bodrum'da bugünden itibaren yardım kabul edilmeyecek
Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı 63 yaşındaki Düriye Korkut: "Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim"
YEREL HABERLER Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha ...
Muğla’da yangın bölgesi 3’e düştü Yangınlar üç bölgede aktif olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla’da yangın bölgesi 3’e düştü Yangınlar üç ...
Milas yangınında 6'ncı gün (5)
YEREL HABERLER Milas yangınında 6'ncı gün (5)
Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
YEREL HABERLER Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
Muğla’da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor Söndürme ekipleri ve gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor
YEREL HABERLER Muğla’da gecenin karanlığını alevler ...
Köyceğiz’de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi