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Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yanan yerlere 7,5 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz

DHA

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yanan yerlere 7,5 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz


Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay gönüllüleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelip, incelemelerde bulundu. Muğla ve ilçelerindeki yangınlarda 400 bine yakın kişiye destek verdiklerini belirten Kınık, "Canımız yanıyor yangını birlikte söndürelim, kampanyasıyla 7,5 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Marmaris'teki 26'ncı Karayolları Şube Müdürlüğü'nde kurulan lojistik destek merkezine ziyarette bulundu. Kızılay'ın gönüllü ekibiyle istişarede bulunan Kınık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye'de 10 günde 8 ilde meydana gelen yangınlarda Kızılay olarak 140 noktada çalıştıklarına dikkati çeken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kurduğumuz destek noktalarında ağırlıklı olarak yiyecek ve içecek desteği sağlanmaktadır. Profesyonel gönüllü arkadaşlarımızla lojistik destekler sağlanıyor. Ayrıca yangın sonrası ciddi travma geçiren vatandaşlarımıza psikolojik destek vermekteyiz. Arkadaşlarımız sahada ihtiyaçları belirlemekte. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 15 TIR'ımız sürekli yiyecek ve içecek malzemesi taşıyor. Sahada AFAD müdahale, sahra ve mobil mutfak ile personel taşıyan 150 aracımız mevcut. Gıda maddelerin sağlıklı olması için soğuk hava depolarımız çalışıyor" dedi.
'CANIMIZ YANIYOR YANGINI BİRLİKTE SÖNDÜRELİM'
Yardımların tamamının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için seferber olduklarını vurgulayan Kınık, "Hayvanlarını, evlerini ve ahırını kaybeden insanlar var. O vatandaşlarımıza alışveriş çekleri yanı sıra nakit desteği sağlanmakta. Evleri yanan vatandaşlarımıza nitelikli eşya sağlamak için kampanya başlattık. Kızılay olarak 'Canımız yanıyor yangını birlikte söndürelim' projemiz devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama günlük 10 bin gönüllü sahada çalışıyor. Şu ana kadar 2 bin 300 kişi nakit ve çeşitli eşya bağışında bulundu.10 günlük süreçte 400 bin kişiye çeşitli destekler sağlandı. Ayrıca çeyizini kaybeden kızlarımız olduğunu öğrendik. Destek sağlamak için il ve ilçe merkezlerinde incelemelerimiz sürüyor" diye konuştu.
'DOĞANIN YEŞİLLENDİRİLMESİ İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ'
Tüm bu yangınlar söndürülüp süreç tamamlandıktan sonra Kızılay gönüllüleri olarak doğanın yeşillendirilmesi için seferber olacaklarına da dikkat çeken Kınık, şöyle devam etti: "Kızılay hizmetlerinde bir kan bağışı için bir fidan dikiyorduk. Geçen sene bu kampanya ile 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Şu an yeni başlattığımız kampanya ile bu fidan bağışını 3'e çıkardık. Hedefimiz yanan yerlerde orman ekipleriyle birlikte 7,5 milyon fidan dikmek olacaktır. Son kıvılcım sönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız. Söndürme süreci bittikten sonra asıl destek mücadelemiz başlayacaktır"DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-08-06 16:17:29

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