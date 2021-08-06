Yatağan’da orman yangını

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Muğla’nın Yatağan ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yatağan Termik Santrali’ne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hacıveliler Mahallesinde başlayan orman yangının başlamasının hemen ardından 20 kilometre mesafedeki Menteşe Bayır Mahallesinde devam eden orman yangınından bir helikopter, arazöz ve işçiler bu bölgeye kaydırıldı.

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