Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muğla’da hutbe okudu Muğla'da tarihi Şeyh Camii'nde "Zorluklar Birlikte Aşılır" başlıklı hutbe irad eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gün, kenetlenme günüdür" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla'ya gitti. Tarihi Şeyh Camii'nde, "Zorluklar Birlikte Aşılır" başlıklı hutbe irad eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazı kıldırdı.

Başkan Erbaş, hutbesinde son günlerde yaşanan afetlere dikkat çekerek, "Geçen hafta afet gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Cennet yurdumuzun akciğerleri ormanlarımızda çıkan yangınların çoğu söndürüldü elhamdülillah. Bazı bölgelerimizde ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Cenâbı Hak, en kısa sürede bu afetten de kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.



"Devlet millet dayanışması içinde aşamayacağımız engel yoktur"

Milletçe yaşanılan üzüntünün çok büyük olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Bugün mahzunuz, üzüntümüz çok büyük. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağlıyor. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenip kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça başaramayacağımız imtihan yoktur. Tarih boyunca Allah’ın yardımı, devletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle nice zorluğu birlikte göğüsledik. Bugün de devlet millet dayanışması içinde aşamayacağımız engel yoktur" diye konuştu.



"Gün, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Erbaş, "Gün, ayrışma değil kenetlenme günüdür. Gün, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür. Sevinç ve mutluluğumuz gibi hüzün ve kederimizi de paylaşma günüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz, biz müminleri şöyle tarif etmektedir: 'Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir'" şeklinde konuşarak sağduyunun da muhafaza edilmesini istedi.

Başkan Erbaş hutbede yaptığı duasında şu niyazda bulundu:

“Ya Rab, salgınla, yangınla, kuraklıkla, sel ve heyelanla karşı karşıyayız. Bu çetin günlerde rahmet ve inayetine sığındık. Her zamankinden daha çok sana muhtacız. Bizlere yardımını gönder, esirgeme Allah’ım. Ya Rab, vatanımızın pek çok yerinde ormanlarımız yandı bazı yerlerde yanmaya devam ediyor. Ya Rabbelalemin yeşilin vatanı, yurdu olan Muğla'mızda da yangın devam ediyor. Muğla tarihi Şeyh Camii’nde hep birlikte ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Merhamet ve şefkatinle acılarımızı dindir Ya Rabbi! Ya Rabbelalemin milyonlarca dilsiz canlı ormanlarda diri diri yanıyor. Ya Rabbelalemin sen buyuruyorsun ki Kur’anı Kerim’de, 'Size tohumlar, bitkiler, bağlar bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik.' Ya Rab, sen her şeye kadirsin sabrımızı ve imkanlarımızı arttır bizlere yağmur yüklü bulutlarından Kur’anı Kerim’de ifade buyurduğun ‘oluk gibi’ yağmurları indir Allah’ım. Yağmurlarını gönder Allah’ım. Ya Rabbelalemin bol ve bereketli yağmurlarını gönder. Yangın olan yerleri bu yağmurlarla söndür Allah’ım.

Ya Rabbelalemin, yangınları söndürtme faaliyetlerinde devletimizi, milletimizi ve görevleri başında canla başla çalışan kardeşlerimizi muvaffak eyle Allah’ım.

Ya Rabbelalemin, ormanlarda nice hayvan rızkını arıyor. Ancak zalim, hain insanların da sabotajlarıyla yanan ormanlarda bu hayvanlar diri diri yanıyor. Ya rab o hayvanlar yüzü suyu hürmetine ormanlardaki yangınları söndürtmeyi bize nasip eyle Allah’ım.”



Tüm camilerde dua edildi

Türkiye'nin son günlerde maruz kaldığı sel, deprem ve yangın felaketleri ile kuraklığın sona ermesi için cuma vakti ülke genelindeki tüm camilerde dua edildi.

Muğla tarihi Şeyh Camii'nde ise cuma namazı öncesi Yasin, Fetih ve Mülk suresi okundu ve ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

