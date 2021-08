Nene Hatun gemisi, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Ören'e ulaştı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı´na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) envanterindeki ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla'nın Milas ilçesinin Ören Mahallesi´ne ulaştı. Gemi, saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor.

KEGM, yangın tüpleri, hortumlar, pompalar ve zorlu şartlarda kullanıma uygun unimog arazi araçları ve destek personeliyle orman yangınlarının çıktığı bölgelerde verilen mücadeleye destek sağlayacak. Her türlü hava şartlarında ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'in operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi, organ yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Muğla´nın Milas ilçesi Ören Mahallesi´ne ulaştı.

Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen, 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip, 4 bin 291 grostonluk Nene Hatun gemisi, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde 6 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor. 4 adet 4 bin 500'er kilovatlık toplam 18 bin kilovatlık ana makine gücü ve 18 knot seyir hızı, 205 ton çeki gücü bulunan gemide, ilk yardım solunum destek hizmetleri verebilen ve 4 morg kabinli, 20 kişilik hastane yer alıyor.

SAATTE 9 BİN 600 METREKÜP SU BASABİLİYOR

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor. Gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan gemide, 11 ton ağırlığına kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti yer alıyor. Gemide, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetine sahip yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor. Bordalarındaki kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut. Dinamik konumlandırma sistemi, hassas şekilde geminin konumunu sabitleyebilen, istendiği durumda bir metre gibi hassas miktarda enine, boyuna gemiyi hareket ettirebilen bir sistem olarak tanımlanıyor. Gemide ayrıca akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için de köpük konsantre tankı bulunuyor.

Deniz üzerinde akaryakıt kirliliği olduğunda bunları toplama ve ayrıştırmaya yönelik bir sistem ve 1000 ton kapasiteli bir tank da gemide mevcut. Türkiye'nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi olan Nene Hatun'da vardiyalı görev yapan 40'tan fazla personel bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-08-06 17:09:52



