Köyceğiz'de orman yangını büyüdü, 3 kişi mahsur kaldı Helikopterlerin hem yangına müdahale hem de arama anları havadan görüntülendi Mahsur kalanlar ile irtibat kuruldu, bölgeye arazöz gönderildi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Muğla Köyceğiz’de başlayan orman yangınlarına müdahale etmek üzere yola çıkan araç içerisinde bulunan 3 kişinin mahsur kaldığı, AFAD ekiplerinin yaptığı anonsla bildirildi. Başlatılan kurtarma çalışmalarında ekipten bir kişiye ulaşıldı. Ekiplerin mahsur kaldığı Kayabaşı mevkiindeki yangın havadan görüntülendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Kayabaşı mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ormanlık alanda devam eden yangına havadan müdahaleler devam ediyor. Ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale etmek üzere araçla yola çıkan 3 kişinin mahsur kaldığı AFAD tarafından yapılan anonsla bildirildi. Ormanlık alanda mahsur kalan ekipleri kurtarma çalışmaları kapsamında mahsur kalanlardan birisi ile irtibat kuruldu. Arazöz ekipleri irtibat kurulan vatandaşın bulunduğu bölgeye hareket etti.

Öte yandan, alevlerin yer yer yükseldiği yangın havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.