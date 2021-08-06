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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatağan’da yangınla mücadele fotoğraf karelerine yansıdı

İHA

Yatağan’da yangınla mücadele fotoğraf karelerine yansıdı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı.Ekiplerin ve vatandaşların yangınla mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı.
Muğla’nın Yatağan ilçesi ile Aydın’ın Çine ilçesi arasında kalan Yatağan’a bağlı kırsal Hacıveliler köyünün ormanlık alanında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede etrafa yayılırken yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevler zaman zaman metrelerce havaya yükselirken, arazinin sarp olması nedeniyle ekipler yangın alanına ulaşmak için uzun uğraş verdi.
Yangın çıktığını köylüler de çapasını küreğini alarak bölgeye akın ederken bazı vatandaşlar yangına müdahale etti bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek oldu. Vatandaşların yangını söndürmek için verdiği mücadele fotoğraf karelerine yansıdı.

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