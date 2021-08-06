Azerbaycan’dan ekip desteği sürüyor Kardeş ülke Azerbaycan’dan Muğla’daki yangınlar için ekip desteği artarak devam ediyor

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için birçok ülke hava aracı desteği sağlarken, kardeş ülke Azerbaycan’dan daha önce gelen 355 personel ve 50 itfaiye personeline ek olarak 2 arama kurtarma ekibi daha geldi.



Muğla’ya gelen 2 aramakurtarma ekibi Ula Yangın Yönetim Merkezi’nde konuşlandı. Ekip yangınlarda arama kurtarma çalışmalarına ve gerekirse söndürme çalışmalarında yer alacağı açıklandı. Azerbaycan ekibi, Türkiye’deki AKUT gibi bir resmi ekip olduklarını belirtirken, kardeş Türkiye’ye orman yangınlarında yardım etmek için geldiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.