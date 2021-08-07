Köyceğiz’de 1 mahalle daha boşaltılıyor Alevlerden kurtuldular, birbirlerine sarıldılar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Sazak bölgesinde devam eden yangında alevlerin yön değiştirmesi ile birçok kişi yanma tehlikesi geçirdi, alevlerden kurtulanlar birbirlerine sarıldı. Yangın söndürme çalışmasına katılan bir vatandaş yangın bölgesini “adeta cehennem” diye nitelendirdi. Bu arada MuğlaDenizli sınırına yaklaşık 10 km mesafedeki Otmanlar Mahallesi’nin de tahliye edilmesine karar verildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın ilçeye bağlı Sazak Mahallesi’nde etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde son dakika kararı ile boşaltılan Çövmen Yaylası’nı da tehdit eden alevler nedeniyle bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Yangının yayılmasını önlemek ve uzak mesafeye atlamasının önüne geçmek için çok sayıda ağaç kesilerek alevlerin önüne set oluşturuldu. Yangın Akpınar mevkiine geldiğinde alevler yön değiştirdi ve yine Sazak mahallesine yöneldi. Yangın söndürme çalışmasına katılan birçok insan yanma tehlikesi geçirdi, bölgede panik yaşandı. Yetkililer bölgeyi kısa sürede tahliye ettiler. Yolun aşağısına koşan birçok kişi “Boşaltın” diye orada bulunanları uyardı.

Yangın söndürme çalışması sırasında alevlerden zor kurtulan gönüllüler, birbirlerine sarıldılar.

Ankara’dan bölgeye gönüllü olarak geldiğini belirten bir kişi, “En son kozalak söndürürken 50 metre arkamızda kozalağı gördük, zaten bölgeyi tahliye ediyorlar. Yangın yukarı giderken sağdan da tepeyi kapladı” dedi.

Bir başka gönüllü ise yangın bölgesini “Cehennem” olarak tarif etti. Ateşi görünce insanların kaçtığını belirten gönüllü, “Çok büyük ateş, aşırı büyük bir ateş. Burada yanıyor şurada pişersin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok, insan eliyle yapılabilecek hiçbir şey yok. Ateş su yiyor, bu ateş su ile besleniyor, hiçbir şekilde işe yaramıyor” dedi. Yangın söndürme çalışmasına katılanlar yangının yolun karşısın atladığını belirttiler. Alevler dün boşaltılan Sazak Mahallesi’nin Çöven Yaylası ile Otmanlar Mahallesi’ne ilerledi.

Otmanlar'ın da tahliyesine karar verildi

İlçede günlerdir devam eden yangın nedeniyle Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkii, Pınar Mahallesi Ören mevkii, Çayhisar Mahallesi, Sazak Mahallesi ile Sazak Mahallesi’nin üst bölümünde yer alan Çayhisar Mahallesi’ne bağlı Çövenli Yaylası’nın boşaltılmasına karar verilmişti. Yangının üst bölümlere ilerlemesi ile Otmanlar Mahallesi’nin de tahliyesine karar verildi.

Köyceğiz’in en yüksek rakımlı Mahalleleri arasında yer alan Otmanlar Mahallesi Denizli sınırına da yaklaşık 10 km. mesafede yer alıyor.

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